Де Дзерби: «Одно очко с «Интером» – престижный результат для Шахтера»
Врач «Руха»: «Сезон для Траоре окончен»
Футбольный медик дал неутешительный прогноз по поводу травмы форварда «Шахтера»
09:25
Дмитрий Бабелюк / Фото - ФК Рух
Врач львовского «Руха» Дмитрий Бабелюк в личном Telegram-канале оценил степень тяжести травмы Лассины Траоре. Нападающий «Шахтера» получил ее на девятой минуте матча группового этапа Лиги чемпионов против «Интера».
Влияние силы на колено при фиксированной ротированой стопе. Скорее всего, повреждена передняя крестообразная связка, медиальный мениск и медиальная коллатеральная связки. Насторожил вид колена после стыка. Либо вывих коленной чашечки под натиском веса, либо авульсивный перелом в области коленного сустава.
Так или иначе – сезон для Лассины завершен. Операция и длительная реабилитация впереди. Скорее всего – это 6 – 7 месяцев. Ужасная комбинированная травма. Жаль игрока. Здоровья!
Без одного из лидеров атаки «Шахтер» сумел добыть очко в данном матче (0:0).
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