Цыганков забил «Александрии» самый поздний победный гол в истории УПЛ
Вратарь «Александрии» – лучший игрок 8-го тура УПЛ
Билык спасал, но не помог команде набрать очки с «Динамо»
Фото: fco.com.ua
УПЛ определила лучшего игрока 8-го тура Премьер-лиги.
Им стал вратарь «Александрии» Олег Билык. Он провел хороший матч с «Динамо» и пропустил лишь с пенальти в компенсированное время.
Его команда уступила киевлянам (0:1). Несмотря на поражение, Билык стал лучшим в прошедшем туре.
За ним расположились полузащитники «Десны» Андрей Тотовицкий и «Динамо» Виктор Цыгакнов.