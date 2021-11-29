Вратарь «Дженоа»: «Шевченко дал нам больше уверенности. С «Удинезе» мы хорошо сыграли»

Сиригу поделился мнением о ничьей в матче Серии А

Фото: AFP

Вратарь «Дженоа» Сальваторе Сиригу поделился мнением в интервью DAZN о ничьей с «Удинезе» и рассказал об изменениях в игре команды при Андрее Шевченко.

«Мы всегда подходили к своим болельщикам, в каждом выездном матче. Это хорошая традиция. После «Удинезе» было важно продвинуться в таблице. Возможно, мы больше думали об организации игры, о том, чего хочет тренер. Мы пытались следовать его установке, он дал нам больше уверенности. Шевченко просит нас играть через короткий пас, чтобы было больше баланса между линиями. У нас было несколько возможностей забить, но мяч не шел в ворота. Жаль, но мы начинаем с хорошего выступления и ждем возвращения травмированных».

У «Дженоа» пока лишь одна победа в этом сезоне в 14 матчах.

Команда идет 18-й в таблице Серии А.