Вратарь «Ворсклы» Ризнык отбил 6-й пенальти в 2021-м году

Но это не помогло полтавчанам избежать разгрома

Дмитрий Ризнык / Фото: Футбол 24

Вратарь «Ворсклы» Дмитрий Ризнык отбил 6-й пенальти в 2021-м году.

В матче 16-го тура УПЛ в матче с «Днепром-1» (1:5) Ризныку не забил фоврвард соперника Артем Довбык.

Ранее в 2021-м году Ризныку не забивали с пенальти Алваро («Львов»), Михаил Сергийчук («Верес»), Юрий Батюшин («Металлист 1925») и дважды Вячеслав Чурко из «Колоса».

Отметим, что даже несмотря на незабитый пенальти, Довбык оформил дубль в этом матче и снова возглавил гонку бомбардиров УПЛ.