Выяснилась причина, по которой Кендзера не поможет «Динамо» в матче с «Бенфикой»

Поляк не полетел с командой на заключительный поединок сезона в еврокубках

Томаш Кендзера / Фото - ФК Динамо Киев

В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов «Динамо» на выезде сыграет против «Бенфики». Команда уже отправилась в Лиссабон.

Определилась причина, по которой защитник Томаш Кендзера пропустит заключительный матч сезона в еврокубках. Поляк сдал положительный тест на коронавирус.

Кроме того, футболист уже не сыграет в 2021 году. Во встрече 18-го тура украинской Премьер-лиги против «Зари» оборонец также не поможет команде.

За игрой Лиги чемпионов можно будет следить 8 декабря на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Бенфика» – «Динамо». Начало – 22:00.