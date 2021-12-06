Стало известно, кто обслужит последний матч «Динамо» в Лиге чемпионов
Выяснилась причина, по которой Кендзера не поможет «Динамо» в матче с «Бенфикой»
Поляк не полетел с командой на заключительный поединок сезона в еврокубках
17:11
Томаш Кендзера / Фото - ФК Динамо Киев
В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов «Динамо» на выезде сыграет против «Бенфики». Команда уже отправилась в Лиссабон.
Определилась причина, по которой защитник Томаш Кендзера пропустит заключительный матч сезона в еврокубках. Поляк сдал положительный тест на коронавирус.
Кроме того, футболист уже не сыграет в 2021 году. Во встрече 18-го тура украинской Премьер-лиги против «Зари» оборонец также не поможет команде.
За игрой Лиги чемпионов можно будет следить 8 декабря на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Бенфика» – «Динамо». Начало – 22:00.
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