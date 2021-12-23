Селезнев – о конфликте с журналистом: «Дешевый хайп. Не буду никого бить, тем более, трансгендера»
Выяснилась причина, по которой Селезнев показал болельщикам неприличный жест
Инцидент произошел во время матча с «Ворсклой»
Евгений Селезнев / Фото - ФК Минай
Нападающий Евгений Селезнев в эфире программы «Yellow» объяснил свой неприличный жест болельщикам «Ворсклы». Также форвард признался, почему угрожал фанату «Металлиста 1925».
А как отреагировать, когда мне говорят: «Сепаратист, поезжай в свою ДНР»? Я не был в Донецке с 2014 года. Для меня это болезненная тема, я не могу пройти мимо нее, я такой человек. Ну как я такое буду слушать?
В Харькове тоже маленький провокатор стал меня оскорблять. Я сказал ему, чтобы он вышел ко мне и сказал все, чтобы не прятался. Мне тоже обидно, я какой-то след в футболе оставил. Понятно, что я не могу реагировать на всех, но ведь такого тоже не нужно делать.
Ранее Селезнев высказался по поводу нашумевшего конфликта с журналистом.
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