Выяснилась причина, по которой Селезнев показал болельщикам неприличный жест

Евгений Селезнев / Фото - ФК Минай

Нападающий Евгений Селезнев в эфире программы «Yellow» объяснил свой неприличный жест болельщикам «Ворсклы». Также форвард признался, почему угрожал фанату «Металлиста 1925».

В Харькове тоже маленький провокатор стал меня оскорблять. Я сказал ему, чтобы он вышел ко мне и сказал все, чтобы не прятался. Мне тоже обидно, я какой-то след в футболе оставил. Понятно, что я не могу реагировать на всех, но ведь такого тоже не нужно делать.