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Выяснилась причина, по которой Селезнев показал болельщикам неприличный жест

Инцидент произошел во время матча с «Ворсклой»
Футбол Украинская Премьер-лига
19:59
Выяснилась причина, по которой Селезнев показал болельщикам неприличный жест
Евгений Селезнев / Фото - ФК Минай

Нападающий Евгений Селезнев в эфире программы «Yellow» объяснил свой неприличный жест болельщикам «Ворсклы». Также форвард признался, почему угрожал фанату «Металлиста 1925».

А как отреагировать, когда мне говорят: «Сепаратист, поезжай в свою ДНР»? Я не был в Донецке с 2014 года. Для меня это болезненная тема, я не могу пройти мимо нее, я такой человек. Ну как я такое буду слушать?

В Харькове тоже маленький провокатор стал меня оскорблять. Я сказал ему, чтобы он вышел ко мне и сказал все, чтобы не прятался. Мне тоже обидно, я какой-то след в футболе оставил. Понятно, что я не могу реагировать на всех, но ведь такого тоже не нужно делать.

Ранее Селезнев высказался по поводу нашумевшего конфликта с журналистом.

Сергей Стаднюк
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Теги

Евгений Селезнев Минай Ворскла Металлист 1925

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