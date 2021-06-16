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Яремчук: «Моя мечта – выйти из группы»

Но вряд ли это максимальная цель
Футбол ЕВРО-2020
12:22
Яремчук: «Моя мечта – выйти из группы»
Роман Яремчук / фото - Football24

Нападающий бельгийского «Гента» и сборной Украины Роман Яремчук рассказал о своих амбициях на Евро, и прокомментировал поражение в первом туре от голландцев:

«Проигрывать такие матчи очень больно, но сейчас на свежую голову у нас была теория, мы проанализировали, против кого мы играли. Следующая игра для нас будет ключевая, и нужно быть более сконцентрированными в очень простых ситуациях на футбольном поле. Я думаю, что игру против сборной Нидерландов мы проиграли только за счет деталей, так как на восьмидесятом минуте счет уже был 2: 2, и нужна была просто концентрация, и мы где-то немножко не справились, поэтому следующие матчи будут также заключаться в деталях.

У нас большой атакующий потенциал в команде. Мы точно заслужили голы в этом матче. Конечно, это радует, потому что в последних матчах мы забиваем голы: забивали и против Испании, и против Германии и Португалии. Мы забивали против всех сильных соперников. Это, конечно, радует, потому что есть большой потенциал в атаке. Я думаю, что это будет один из самых сложных матчей для сборной Украины. Многие команды недооценивают Северную Македонию и нужно просто сконцентрироваться на своей игре, уважать соперника, быть агрессивными, и только тогда мы получим очки.

В Северной Македонии нет таких футболистов, как Депай, Вейналдум, де Йонг, де Лигт, но у них есть командный дух, я чувствую это, вижу, что у них есть идея на футбольном поле, они борются за что-то. Это будет сложный матч.

Требования ко мне высокие, так как на таких серьезных турнирах в таких командах должен быть нападающий, который будет забивать голы и приносить пользу команде, поэтому на мне большая ответственность, но я люблю ответственность, я люблю футбол. Ради этого я живу. Хочется просто приносить пользу команде, забивать голы, отдавать передачи. Моя мечта - выйти из группы, и я действительно этой мечтой живу».

В проигранном Украиной матче с Нидерландами Яремчук был одним из лучших футболистов на поле. Он забил гол, отдал голевую передачу и несколько раз создавал опасные моменты для своих партнеров.

Следующий матч национальной сборной ждет нас уже завтра. Украине будет противостоять сборная Северной Македонии.

Видео трансляция матча Украина – Северная Македония. Начало – 16:00.

Текстовая трансляция матча Украина – Северная Македония.

Напомним, Андрей Шевченко назвал матч с македонцами одним из самых важных.

Источник: Великий Футбол Павел Харченко
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Теги

Украина - Северная Македония сборная Украины (футбол) Роман Яремчук

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