Яремчук: «Тяжело сказать, почему так часто играем вничью»

У команды 5 ничейных результатов в пяти матчах отбора на ЧМ-2022

Рома Яремчук / фото - УАФ

Нападающий «Бенфики» и сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал результаты национальной команды в квалификации на мундиаль в Катаре.

Вас заколдовали на ничьи в отборе ЧМ-2022?

«Тяжело сказать, так получается. Это футбол. Это не проигрыш, но если бы мы дважды не потеряли очки с Казахстаном, с Финляндией не пропустили на 89-й минуте, то были бы сейчас на 1-м месте. Но мы потеряли очки и на 3-м месте. Находимся в подвешенном состоянии – получится у нас выйти на ЧМ или нет. Все в наших руках. В Казахстане я впервые забил за сборную дальним ударом. Был прекрасный пас от Александра Караваева – на глотку. Просто принял такое решение. Шла вторая минута матча – можно было рисковать и пробить по воротам. Почему нет? Надо было принимать быстрое решение, получился хороший гол».

В матче с Францией ты отдал голевую передачу с правого фланга. Ты смещался туда по новой системе?

«Не могу сказать, что это новая система. Получилась такая контратака, я простреливал на Цыганкова, мяч от Виктора отрикошетил, а Шапаренко забил прекрасный дебютный гол».

А могли победить Францию?

«Нет. Я считаю, что это был матч, в котором мы не заслужили проиграть. Этот гол Франции был каким-то ненужным, некрасивым. Но они попали в штангу во втором тайме, в первой половине Марсьяль не реализовал выход 1 на 1. 1:1 – закономерный результат. Я давно знаю Петракова и его требования. Выполняю то, что он от меня требует. А как будет дальше... Мы провели только 2 матча. Мы должны добывать результат и выйти на ЧМ. Я буду делать все возможное, чтобы помочь ему. Надеюсь, и он будет помогать, чтобы я забил как можно больше голов».

Выучил уже португальские слова.

«Нет».

Знаешь, как будет «Добрый день»?

«Bom dia. После приезда из сборной у меня должен появиться учитель. В Португалии живет очень много украинцев, сразу почувствовал их поддержку – много людей начали писать мне. Писали, если мне что-то нужно, любой каприз – стоит только сказать. Я пока еще живу в отеле. Это время было очень тяжелым. Процесс адаптации он такой. Так было и в Бельгии. Но у меня есть опыт адаптации в Бельгии. Нужно делать то же, что я делал там. Тогда придет результат. В остальном все прекрасно, очень хорошее отношение ко мне».

В квалификации к ЧМ-2022 у Яремчука 2 забитых мяча в пяти матчах.

В своей группе сборная Украины идет на третьем месте, уступая Франции и Финляндии. Впереди у подопечных Петракова еще три игры – одна с финннами и две с боснийцами.

Напомним, хавбек сборной Украины – в топ-3 лучших игроков пятого тура отбора ЧМ-2022.