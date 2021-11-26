Гол и заработанный пенальти Ярмоленко принесли «Вест Хэму» победу над «Рапидом»
Ярмоленко: «Мы продолжаем наш путь в Лиге Европы и сегодня подтвердили наши амбиции»
Вингер «Вест Хэма» помогу своей команде переиграть «Рапид»
26 ноября 07:39
Андрей Ярмоленко / Фото - minifeednewsУкраинский вингер Андрей Ярмоленко стал главным героем матча «Рапид» – «Вест Хэм» (0:2) в Лиге Европы. Ярмоленко стал главным героем поединка, забив гол и заработав пенальти в конце первого тайма.
После поединка лидер сборной Украины в Instagram поделился эмоциями после матча.
«Поздравляю, команда! Мы продолжаем наш путь в Лиге Европы и сегодня подтвердили наши амбиции пройти группу в качестве лидеров».
«Вест Хэм» с 13-ю очками «Вест Хэм» вышел в плей-офф Лиги Европы с первой позиции.
Напомним, «молотобойцы» впервые с сезона-1980/1981 заработали себе право на попадание в евровесну.
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