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Ярмоленко: «Надо быть честным, карьера в Европе у меня не получилась»

Вингер не заиграл в Дортмунде и Лондоне
Футбол Украинские легионеры
17:19
Ярмоленко: «Надо быть честным, карьера в Европе у меня не получилась»
Андрей Ярмоленко / Фото: FootBoom

Вингер сборной Украины и «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко в шоу «Вацко лайв» высказался о своей карьере в Европе.

«Я счастлив от того, где я был и кем я есть сейчас. Но надо быть честным с самим собой – карьера в Европе у меня не получилась. Но все равно это опыт, который помогает мне сейчас. Если бы я остался в Украине, то, возможно, я бы уже закончил со сборной. В Украине я остановился в развитии.

А сейчас, во время Евро, я мотивирован как никогда, потому что мне есть что доказывать. Самому себе и людям, которые говорят, что я уже все. Как только ты начинаешь думать, что все умеешь и знаешь, можешь собирать вещи и уезжать на Мальдивы.

Я получил огромный опыт и в Дортмунде, и в Лондоне, но представлял себе, что будет лучше. Но я не собираюсь сидеть и плакать, я увидел совсем другой футбол. А люди, которые всю жизнь просидели в чемпионате Украины, никогда в жизни не поймут его.

А так – я всем доволен. Жизнь прекрасна, все классно. Хочу только одну вещь – играть в футбол, получать от этого удовольствие и выигрывать».


Ранее Ярмоленко рассказал о самом большом штрафе в своей карьере.

Петр Приходько
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Теги

Андрей Ярмоленко Вест Хэм

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