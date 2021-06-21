Ярмоленко: «Надо быть честным, карьера в Европе у меня не получилась»

Андрей Ярмоленко / Фото: FootBoom

Вингер сборной Украины и «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко в шоу «Вацко лайв» высказался о своей карьере в Европе.

А сейчас, во время Евро, я мотивирован как никогда, потому что мне есть что доказывать. Самому себе и людям, которые говорят, что я уже все. Как только ты начинаешь думать, что все умеешь и знаешь, можешь собирать вещи и уезжать на Мальдивы.

Я получил огромный опыт и в Дортмунде, и в Лондоне, но представлял себе, что будет лучше. Но я не собираюсь сидеть и плакать, я увидел совсем другой футбол. А люди, которые всю жизнь просидели в чемпионате Украины, никогда в жизни не поймут его.

А так – я всем доволен. Жизнь прекрасна, все классно. Хочу только одну вещь – играть в футбол, получать от этого удовольствие и выигрывать».