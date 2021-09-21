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Ярмоленко – о поражении от МЮ: «В футболе есть не только победы»
Украинец не вешает нос после неутешительного результата «Вест Хэма»
09:09
Андрей Ярмоленко / Фото - Getty Images
Вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко прокомментировал в своем Instagram поражение в матче пятого тура английской Премьер-лиги против «Манчестер Юнайтед» (1:2).
В футболе есть не только победы. Непросто принять поражение, но мы отдали все свои силы.
Отметим, что украинец вышел на замену на 68-й минуте. Вингер заработал пенальти, который не сумел реализовать Марк Нобл.
Ранее Ярмоленко был вызван в сборную Украины на октябрьские матчи.
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