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Ярмоленко: «Оставили очень много сил в матче»

Капитан Украины – о матче с Северной Македонией
Футбол Сборная Украины
19:28
Ярмоленко: «Оставили очень много сил в матче»
Фото: UEFA

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал победу над Северной Македонией (2:1) в матче Евро-2020.

«Чувство гордости переполняет меня. Рад за команду, наших болельщиков. Тяжелая игра, тяжелый соперник. Я очень рад. Поздравляю всех с победой. Теперь нужно пару дней на восстановление и двигаемся дальше».

Команда подошла к трибунам украинских фанов после матча.

«Конечно, спасибо огромное болельщикам, что приехали, поддерживали нас на протяжении всего матча. Ощущали эту поддержку, чувствовали, что дома наши родные, украинские болельщики поддерживают нас. Эта победа для них».

После первого тайма казалось, что не будет проблем в этом матче. Но втором тайме была нервозность после пропущенного.

«Первый тайм выиграли 2:0, но знали, что после перерыва команда соперника будет бежать вперед, будет атаковать. Им терять нечего, мы это прекрасно знали. Очень тяжелая игра. На чемпионате Европы, думаю, легких матчей не бывает. Оставили очень много сил.

На скамейке очень переживал. На поле полегче, не так переживаешь, как когда со стороны смотришь».

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«Считаю, Караваев – молодец. Сделал хороший пас, после которого оставалось только забить. Слава богу, что смог это сделать. Сейчас только положительные эмоции. Очень рад, что нам удалось взять три очка».

Украина имеет три очка после двух туров.

Андрей Усмонов
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Андрей Ярмоленко сборная Украины (футбол)

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