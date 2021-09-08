Ярмоленко поблагодарил болельщиков за атмосферу во время матча с Францией
Ярмоленко попал в заявку «Вест Хэма» на Лигу Европы
Полузащитник заявлен на еврокубки
12:50
Фото: AFP
«Вест Хэм» огласил заявку на групповой этап Лиги Европы.
В заявку попал украинский полузащитник Андрей Ярмоленко.
Вратари: Лукаш Фабианьски, Альфонс Ареоля, Дэвид Мартин, Даррен Рэндолф
Защитники: Аарон Крессуэлл, Курт Зума, Владимир Цоуфал, Крэйг Доусон, Анджело Огбонна, Исса Диоп, Райан Фредерикс, Артюр Масуаку
Полузащитники: Пабло Форнальс, Никола Влашич, Марк Нобл, Томаш Соучек, Алекс Крал, Деклан Райс, Андрей Ярмоленко, Мануэль Лансини, Джеррод Боуэн, Саид Бенрахма
Нападающие: Микаил Антонио
«Вест Хэм» сыграет в группе с загребским «Динамо», «Генком» и венским «Рапидом».
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