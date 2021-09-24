Ярмоленко поздравил «Вест Хэм» с победой над МЮ в Кубке лиги

Лондонцы взяли реванш за поражение в чемпионате

Андрей Ярмоленко и Неманья Матич / фото - HubLoid

Украинский хавбек «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко на своей странице в Instagram прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» (1:0) в матче 3-го раунда Кубка английской лиги:

«Есть победа! Отличная работа, команда!»

Полузащитник появился на поле в стартовом составе и провел весь матч, но не отметился голевыми действиями. Победный мяч в игре забил Мануэль Ланцини.

Ранее «молотобойцы» уступили тем же «дьяволам» в матче чемпионата (1:2), где Ярмоленко чуть не приложил свою руку к камбэку лондонской команды – в компенсированное время он заработал для «Вест Хэма» пенальти, которое не смог реализовать Марк Нобл.

Напомним, Ярмоленко на вертолете прилетит на бой Усика с Джошуа.