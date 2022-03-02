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Ярмоленко – российским футболистам: «Я знаю, что некоторые из вас любят показывать яйца на камеру, но теперь пришло время показать их в реальной жизни!»

Видеообращение полузащитника сборной Украины
Футбол Украинские легионеры
09:48
Ярмоленко – российским футболистам: «Я знаю, что некоторые из вас любят показывать яйца на камеру, но теперь пришло время показать их в реальной жизни!»
Андрей Ярмоленко

Вице-капитан сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко записал в своем Instagram-аккаунте эмоциональное видеообращение к российским футболистов, которых также отметил в самом ролике:

Источник: XSPORT
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Андрей Ярмоленко Вест Хэм

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