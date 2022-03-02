Ярмоленко – российским футболистам: «Я знаю, что некоторые из вас любят показывать яйца на камеру, но теперь пришло время показать их в реальной жизни!» Видеообращение полузащитника сборной Украины Футбол Украинские легионеры 09:48 Андрей Ярмоленко Вице-капитан сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко записал в своем Instagram-аккаунте эмоциональное видеообращение к российским футболистов, которых также отметил в самом ролике: Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Yarmolenko Andrey (@yarmolenkoandrey) Источник: XSPORT
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