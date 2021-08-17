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Ярмоленко сделал два ассиста за молодежку «Вест Хэма»
Украинец отыграл матч за команду U-23
11:10
Фото: BBC
Полузащитник «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко помог команде U-23 обыграл «Арсенал U-23» (6:1) в чемпионате.
Украинец провел на поле 71 минуту, выйдя в стартовом составе. Он сделал два ассиста по итогам матча.
Также играли другие игроки основной команды – Мануэль Лансини и Артур Масуаку.
Ярмоленко также успел сыграть несколько минут в 1-м туре АПЛ с «Ньюкаслом» (4:2).
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