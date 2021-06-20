Ярмоленко: «Свое будущее ассоциирую только с Украиной и Киевом»

Андрей Ярмоленко / фото - Динамомания

Вингер «Вест Хэма» и сборной Украины Андрей Ярмоленко в эфире шоу Вацко Live рассказал, в какой стране хотел бы жить после завершения футбольной карьеры.

Только с Украиной, только с Киевом.

Ты сейчас играешь в Англии, где, говорят, лучшее образование в мире. Дети разговаривают на английском?

Старший неплохо, средний хоть три года уже и ходит заниматься, но ему языки даются также тяжело, как и мне. (смеется) А младший пока ничего не говорит.

Свое будущее я вижу только в Киеве. Мне не интересно за границей остаться, там другой менталитет. Некоторые, как Малиновский, говорят, что будут жить за границей, но я не хочу. Я там как в гостях, а в Киеве себя чувствую дома. И вряд ли что-то изменится.

У меня в Киеве есть своя квартира, но когда приезжаю к родителям и захожу в свою комнатуху. В такие моменты появляется ностальгия, ты вспоминаешь какие-то моменты смешные. Для меня Киев – это мой дом в будущем, это 100%.