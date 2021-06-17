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Ярмоленко установил новый рекорд сборной Украины

Хавбек обогнал Шевченко по количеству результативных действий за сборную
Футбол Сборная Украины
18:15
Ярмоленко установил новый рекорд сборной Украины
Андрей Ярмоленко / фото - Getty Images

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко побил рекорд национальной команды.

Во втором матче группы Евро-2020 хавбек забил мяч в ворота Северной Македонии, который стал 42-м для футболиста в футболке национальной команды, а уже на 34-й минуте Ярмоленко отдал голевую передачу на Романа Яремчука.

Таким образом в активе Ярмоленко 42 гола и 21 голевая передача во всех матчах за сборную Украины (63 очка по системе гол+пас).

Полузащитник установил рекорд сборной по результативным действиям. Прошлым держателем рекорда был Андрея Шевченко (61 очко – 48 голов и 13 голевых передач), который сейчас тренирует национальную команду Украины.

Напомним, Яремчук вскоре может стать партнером Ярмоленко по «Вест Хэму».

Михаил Рыбак
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Теги

Андрей Ярмоленко Андрей Шевченко сборная Украины (футбол)

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