Скаут Серии А: «Ярмоленко нужен для усиления атаки «Дженоа»
Ярмоленко: «Вест Хэм» продолжает свой путь в Лиге Европы»
Украинский вингер – о победе над венским «Рапидом» в ЛЕ
11:41
Андрей Ярмоленко / фото - Getty Images
В матче группового этапа Лиги Европы «Вест Хэм» переиграл «Рапид» (2:0), обеспечив себе место в плей-офф.
Украинский полузащитник «молотобойцев» Андрей Ярмоленко, забивший победный гол, в своем Instagram прокомментировал выход команды в решающую стадию турнира.
«Поздравляю, команда.
Мы продолжаем наш путь в ЛЕ. Подтвердили наши амбиции, лидируя в группе».
Напомним, шотландская пресса считает Ярмоленко самым опасным игроком сборной Украины.