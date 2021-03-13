Ярославский: «Футбол сильно потерял с введением VAR»

Экс-владелец «Металлиста» Александр Ярославский высказал свое мнение о конфликтах в футболе.

Конфликты – это всегда на пользу. Как футбол может быть без конфликтов? Футбол с введением ВАР потерял. Нет скандалов – был пенальти, не было. Все помнят руку бога Марадоны по сей день. Марадона умер, царство небесное, а все говорят об этом. Все помнят руку Анри, когда французы прошли. Никто бы не вспоминал об этом с ВАР.

Не было бы этих сплетен, скандалов, разговоров. Это классная часть футбола. О чем людям в пабе или ресторанах вечером обсуждать? Я считаю, что это классно. Никакой войны с Суркисами не было. Футбол – сам по себе конфликт, одна команда с другой выясняла отношения на поле.

За «Металлист» я готов был зайти куда угодно. Все остальное было неважно. До меня такого «Металлиста» не было, и после меня нет. Потом страсти улеглись, «Металлист» исчез. Хотя Игорь постоянно жалеет, что я ушел из футбола. Это меня подталкивало покупать качественных футболистов, его тоже. Эта гонка вооружений вела к тому, что люди не отрываясь смотрели чемпионат Украины. На матчи «Динамо» и «Металлиста» собиралось 40 тысяч».