Ярославский: «Красников не обращался по вопросу приобретения Марлоса»
Президент «Металлиста» Александр Ярославский раскрыл в эфире телеканала «Футбол» планы на зимнее трансферное окно.
Сейчас только зимнее окно. Маленькое зимнее окошечко, можно сказать – форточка. Нас еще ожидает широкое летнее окно.
Не дремлет ли Красников? Лучше бы он спал и дремал, потому что не спит он и я с ним. Трансферы – это работа службы Евгения Красникова, я тут малую роль исполняю – оплачиваю ее.
Мы с ним советуемся, и если он кого-то находит, то обсуждаем это днями и ночами. По вопросу приобретения Марлоса он ко мне не обращался, значит такого вопроса не возникло. Мы с ним не первый день знакомы. Вы же представляете, сколько мы вместе прошли, сколько пудов соли съели и всего остального?
Поэтому мы уже на молекулярном уровне чувствуем друг друга, кому и чем заниматься. Зачем мне заниматься тем, чем он, а ему – тем, чем я? Когда начинаются вот эти подмены вида или рода деятельности, то никакого успеха не будет.
Ранее сообщалось, что Марлос близок к переходу в «Динамо» из Хьюстона.
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