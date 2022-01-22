Ярославский: «Красников не обращался по вопросу приобретения Марлоса»

Красников и Ярославский / Фото - ФК Металлист

Президент «Металлиста» Александр Ярославский раскрыл в эфире телеканала «Футбол» планы на зимнее трансферное окно.

Не дремлет ли Красников? Лучше бы он спал и дремал, потому что не спит он и я с ним. Трансферы – это работа службы Евгения Красникова, я тут малую роль исполняю – оплачиваю ее.

Мы с ним советуемся, и если он кого-то находит, то обсуждаем это днями и ночами. По вопросу приобретения Марлоса он ко мне не обращался, значит такого вопроса не возникло. Мы с ним не первый день знакомы. Вы же представляете, сколько мы вместе прошли, сколько пудов соли съели и всего остального?

Поэтому мы уже на молекулярном уровне чувствуем друг друга, кому и чем заниматься. Зачем мне заниматься тем, чем он, а ему – тем, чем я? Когда начинаются вот эти подмены вида или рода деятельности, то никакого успеха не будет.