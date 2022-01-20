Суркис: «Возвращение Коломойского было бы плюсом. Бросить «Днепр» было предательством»
Ярославский намекнул, что Коломойский финансирует «Днепр-1»
Президент «Металлиста» назвал олигарха «ангелом»
20 января 22:23
Фото: Футбол 24
Президент «Металлиста» Александр Ярославский намекнул, что Игорь Коломойский, экс-владелец «Днепра», финансирует «Днепр-1».
– Посмотрите на «Днепр-1». Думаю, какой-то ангел-хранитель тихонечко участвует каким-то душевным вниманием в этом проекте.
- И деньгами помогает.
– Ангел железобетонный там есть. Не будем раскрывать все карты. Но дай бог здоровья этому ангелу, чтобы он этот проект сделал, чтобы такой «Днепр», каким был тот, с которым играл «Металлист».
Ранее Ярославский рассказал, сколько он уже вложил в ремонт стадиона ОСК «Металлист».
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