Ярославский намекнул, что Коломойский финансирует «Днепр-1»

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Президент «Металлиста» Александр Ярославский намекнул, что Игорь Коломойский, экс-владелец «Днепра», финансирует «Днепр-1».

- И деньгами помогает.

– Ангел железобетонный там есть. Не будем раскрывать все карты. Но дай бог здоровья этому ангелу, чтобы он этот проект сделал, чтобы такой «Днепр», каким был тот, с которым играл «Металлист».