Ярославский назвал задачу Красникова в «Металлисте»

Евгений Красников / Фото: Футбол 24

Президент «Металлиста» Александр Ярославский назвал главную задачу спортивного директора клуба Евгения Красникова.

– Его задача очень простая – кайфовать с этого проекта.

- Когда вы говорите «кайфовать», я себе представляю, что человек должен просто отдыхать. С вами работая, это невозможно.

– Красников – не тот человек, который будет кайфовать от того, что просто сесть и ничего не делать. Как раз он зачахнет. Если он сядет и не будет звонков по ночам, всей этой крути верти вокруг него – он зачахнет. Я знаю это по себе.

Как только нет этого адреналина, иглы, которая держит тебя постоянно в тонусе. Нужно отвечать на вопросы, тебе звонят, ты ищешь. Не знаю, сколько миллиардов футболистов он пересмотрел. Зайдешь к нему, только от стран у него на экране в глазах рябит.

Вообще не представляю, как во всем этом можно разобраться и найти тех шпилеров, как мы говорим с вами, которые будут играть в «Металлисте». Это титанический труд. Но без него – Красников зачахнет. Так бы и я зачах.

Когда не стало «Металлиста», мы с ним еще больше, наверное, начали разговаривать. Я ходил по Гайд-парку, звонил ему и спрашивал – когда, что, где, как, почему. А он отвечал мне на вопросы.

Красников – один из двигателей. Есть самолет с двумя двигателями. Красников – второй двигатель этого чудо-самолета. Или я второй, а он первый. Главное, чтобы самолет летел, а не пикировал. Он не то что летит, а набирает высоту.