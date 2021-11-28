Йовичевич – о победе над «Ворсклой» 5:1: «В эйфории мы можем находиться лишь сегодня»

Игор Йовичевич / Фото: пресс-служба Днепра-1

Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич высказался о победе над «Ворсклой» (5:1) в матче 16-го тура УПЛ. Слова наставника приводит пресс-служба днепрян.

На самом деле этот матч дает нам уверенность. Стрессовый матч, в котором ты должен победить. Вышел один из лучших матчей за время, пока я здесь тренер. Горжусь командой.

Мы контролировали матч полностью оба тайма, защищались с мячом в ногах, не давали возможности продемонстрировать им свои козыри: быструю атаку, ища Тилля, Ранжела, быстро подключаемых латералей.

Мы готовились очень серьезно, потому что уважаем «Ворсклу», и показали свой респект, играя на максимуме. Вышло так, и думаю, это для нас путем и направлением, в котором должны двигаться.

– В последнее время значительно повысилась мотивация игроков, их отношение к игре. Это ваша работа или, может быть, повысили премиальные?

– Рабочая этика на тренировке дает уверенность в организации игры. Тренируются ребята, как в матче – очень интенсивно. А каждый матч играют как последний. И пока будет так, можем побеждать, как сегодня.

Мы предложили свой стиль – защищаться с мячом в ногах, доминировать и не давать бежать на чужой половине поля.

В общем, молодцы – команда, я очень горжусь ими. Но в эйфории можем находиться только сегодня. Завтра уже готовимся к ЛНЗ – это будет другое соревнование, и я должен определить концентрацию и немного снизить эйфорию, если она есть. Но думаю, что ее нет, потому что в футболе существует только сегодня.

– Насколько трудно будет удержать третью позицию?

– Мы идем от матча к матчу. Не задумываюсь о позиции. Не хочу, чтобы мы думали о результате. Должны задумываться над процессом, который приведет к нему.