Йовичевич – о победе над «Ворсклой» 5:1: «В эйфории мы можем находиться лишь сегодня»
Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич высказался о победе над «Ворсклой» (5:1) в матче 16-го тура УПЛ. Слова наставника приводит пресс-служба днепрян.
– Очень горжусь тем, как выглядела команда сегодня. Встретились две находящиеся в хорошей форме команды на ходу. «Ворскла» – очень хорошая команда, имеющая опыт в Лиге Европы. Мы ведь только идем к тому, чтобы быть на тех же позициях, что и они.
На самом деле этот матч дает нам уверенность. Стрессовый матч, в котором ты должен победить. Вышел один из лучших матчей за время, пока я здесь тренер. Горжусь командой.
Мы контролировали матч полностью оба тайма, защищались с мячом в ногах, не давали возможности продемонстрировать им свои козыри: быструю атаку, ища Тилля, Ранжела, быстро подключаемых латералей.
Мы готовились очень серьезно, потому что уважаем «Ворсклу», и показали свой респект, играя на максимуме. Вышло так, и думаю, это для нас путем и направлением, в котором должны двигаться.
– В последнее время значительно повысилась мотивация игроков, их отношение к игре. Это ваша работа или, может быть, повысили премиальные?
– Рабочая этика на тренировке дает уверенность в организации игры. Тренируются ребята, как в матче – очень интенсивно. А каждый матч играют как последний. И пока будет так, можем побеждать, как сегодня.
Мы предложили свой стиль – защищаться с мячом в ногах, доминировать и не давать бежать на чужой половине поля.
В общем, молодцы – команда, я очень горжусь ими. Но в эйфории можем находиться только сегодня. Завтра уже готовимся к ЛНЗ – это будет другое соревнование, и я должен определить концентрацию и немного снизить эйфорию, если она есть. Но думаю, что ее нет, потому что в футболе существует только сегодня.
– Насколько трудно будет удержать третью позицию?
– Мы идем от матча к матчу. Не задумываюсь о позиции. Не хочу, чтобы мы думали о результате. Должны задумываться над процессом, который приведет к нему.
В турнирной таблице УПЛ «Днепр-1» оторвался от «Ворсклы» на 3 очка.
Отметим, что в этом матче был забит самый быстрый гол сезона в УПЛ.
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