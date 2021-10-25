Йовичевич: «Первый пропущенный мяч – чистый талант Цыганкова»

Игор Йовичевич / Фото - ФК Динамо Киев

Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич поделился мыслями после поражения в матче 12-го тура УПЛ против «Динамо» (0:2).

Первый пропущенный мяч – это чистый талант Цыганкова, который смог попасть в «девятку», облегчив задачу «Динамо». Мирча Луческу выпустил свое основное оружие в перерыве, что также улучшило игру динамовцев. Только со своими основными исполнителями киевляне смогли одолеть нас.

Хотя после первого пропущенного гола мы сбалансировали игру, пытались комбинировать и ускориться, имели несколько неплохих возможностей. Но второй пропущенный мяч в непонятной ситуации просто убил нас. Сегодня игра была до второго гола. Должны сделать выводы и играть организованнее до конца матча.

Логинов? Проигрывает команда, а не один футболист. После таких поражений мы будем думать, что хуже всех, а после побед – что лучшие. Нужно проанализировать игру, сделать выводы из хороших и плохих моментов. В спокойной обстановке посмотрю завтра матч и смогу ответить на ваш вопрос.