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Йовичевич: «Первый пропущенный мяч – чистый талант Цыганкова»

Тренер «Днепра-1» прокомментировал поражение от «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
09:59
Йовичевич: «Первый пропущенный мяч – чистый талант Цыганкова»
Игор Йовичевич / Фото - ФК Динамо Киев

Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич поделился мыслями после поражения в матче 12-го тура УПЛ против «Динамо» (0:2).

К сожалению, нам не удалось до конца воплотить игру, которую мы задумали. Надеялись, что в первом тайме сможем обострить ситуацию в атаке, нам удавался выход из обороны через прессинг. Мы довольно легко доходили из первой зоны в третью, но конкретики у ворот «Динамо» нам не хватило. Хотя был шанс у Ярмолюка, который мог перевернуть ход матча в другую сторону.

Первый пропущенный мяч – это чистый талант Цыганкова, который смог попасть в «девятку», облегчив задачу «Динамо». Мирча Луческу выпустил свое основное оружие в перерыве, что также улучшило игру динамовцев. Только со своими основными исполнителями киевляне смогли одолеть нас.

Хотя после первого пропущенного гола мы сбалансировали игру, пытались комбинировать и ускориться, имели несколько неплохих возможностей. Но второй пропущенный мяч в непонятной ситуации просто убил нас. Сегодня игра была до второго гола. Должны сделать выводы и играть организованнее до конца матча.

Логинов? Проигрывает команда, а не один футболист. После таких поражений мы будем думать, что хуже всех, а после побед – что лучшие. Нужно проанализировать игру, сделать выводы из хороших и плохих моментов. В спокойной обстановке посмотрю завтра матч и смогу ответить на ваш вопрос.

Ранее мнением по матчу поделился защитник «Динамо» Томаш Кендзера.

Источник: fcdynamo.com Сергей Стаднюк
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Игор Йовичевич Динамо Киев СК Днепр-1

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