Кендзера: «У Гармаша сейчас вторая молодость»

Томаш Кензера / Фото - ФК Динамо Киев

Защитник «Динамо» Томаш Кендзера прокомментировал победу в матче 12-го тура УПЛ против «Днепра-1» (2:0). Также поляк оценил перформанс Виктора Цыганкова и Дениса Гармаша, оформивших по голу.

Сегодня на поле было видно, что «Днепр-1» – хорошая команда, которая борется до конца, не уступает. Мы тоже так сегодня играли, не уступали им в борьбе. Думаю, что вся команда сегодня хорошо сыграла.

Конечно, всегда хочется побыстрее забить гол, открыть счет. Но в футболе такое бывает, что в первом тайме не забиваешь, но есть второй тайм, в котором можно прибавить и исправить ситуацию. Мистер много подсказывает, но сложно выделить один момент, который помог. Мистер все время нам подсказывает и помогает, а мы учимся.

Мы не позволили соперникам создавать опасные моменты у наших ворот. Думаю, вся наша четверка защитников хорошо сыграла сегодня.

Гармаш и Цыганков? У Вити получается делать это на тренировках, и в играх. А Гармаш – это наш джокер, когда он выходит, постоянно забивает. У него сейчас, можно сказать, вторая молодость. Мы все рады за него.