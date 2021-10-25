Кендзера: «У Гармаша сейчас вторая молодость»
Защитник «Динамо» Томаш Кендзера прокомментировал победу в матче 12-го тура УПЛ против «Днепра-1» (2:0). Также поляк оценил перформанс Виктора Цыганкова и Дениса Гармаша, оформивших по голу.
Тяжелая была игра. «Днепр-1» хорошо играл, пытался идти в атаку, но мы в обороне тоже сыграли хорошо. Первый тайм для нас был сложнее, чем второй. Мы старались контролировать игру, и это нам удалось. Забили гол во втором тайме и создавали все больше и больше моментов. Мы очень довольны, что забили два гола и при этом не пропустили.
Сегодня на поле было видно, что «Днепр-1» – хорошая команда, которая борется до конца, не уступает. Мы тоже так сегодня играли, не уступали им в борьбе. Думаю, что вся команда сегодня хорошо сыграла.
Конечно, всегда хочется побыстрее забить гол, открыть счет. Но в футболе такое бывает, что в первом тайме не забиваешь, но есть второй тайм, в котором можно прибавить и исправить ситуацию. Мистер много подсказывает, но сложно выделить один момент, который помог. Мистер все время нам подсказывает и помогает, а мы учимся.
Мы не позволили соперникам создавать опасные моменты у наших ворот. Думаю, вся наша четверка защитников хорошо сыграла сегодня.
Гармаш и Цыганков? У Вити получается делать это на тренировках, и в играх. А Гармаш – это наш джокер, когда он выходит, постоянно забивает. У него сейчас, можно сказать, вторая молодость. Мы все рады за него.
Напомним, Гармаш забил 4 мяча в 4 последних матчах УПЛ.
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