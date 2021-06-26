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Йовичевич: «Русин хорошо сыграл, но вратарь выручил»

О переходе форварда «Динамо» в «Днепр-1» пока не было объявлено официально
Футбол Украинская Премьер-лига
00:06
Йовичевич: «Русин хорошо сыграл, но вратарь выручил»
Игор Йовичевич / Фото - СК Днепр-1

Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич поделился с пресс-службой клуба мыслями по поводу разгромного поражения в контрольном матче против «Ворсклы» (0:3). Также хорватский специалист высказался относительно травмы защитника Сергея Логинова и выступления форварда Назария Русина.

Если учитывать результат, можно сказать, что мы не вышли из автобуса. Конечно, матчу предшествовала определенная работа с нагрузками. Первая игра дает нам возможность сделать выводы и продолжить работу, которую мы запланировали до первого тура.

Товарищеские игры тоже очень важны. Но не нужно сейчас очень портить настроение перед следующей трудом, потому что сегодня проиграли хорошем сопернику.

Да, они и выглядели свежее. Мы знаем их стиль, плюс у нас играло много молодых футболистов по сравнению с последним матчем против них. Знаем, как играть с ними, надо только довести до максимума физическое состояние, ментальность и доукомплектоваться. Это только первая игра, и еще много матчей впереди.

Русин? Конечно, каждый мяч добавляет свежести, настроя, мотивации и может сломать игру. Он хорошо сыграл в том эпизоде, но и вратарь выручил. Можно вспомнить 3 – 4 прохода в штрафную в первом тайме, но не дошло до последнего удара.

Травма Логинова? Я видел со скамейки кровь. Посмотрим, что с ним и что можно сделать, чтобы он уже с понедельника был в тренировочном процессе.

Конечно, через месяц с «Ворсклой» будет совершенно другая игра. Впереди еще много времени, нагрузок, тренировок. Понятно, что они сконцентрированы на еврокубках и подошли к этому матчу очень серьезно. Они в сегодняшнем матче показали больше и справедливо победили.

Ранее сообщалось, что помимо Русина, о переходе которого не было объявлено официально, «Днепр-1» может подписать другого «динамовца» Никиту Кравченко.

Сергей Стаднюк
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Теги

Игор Йовичевич СК Днепр-1 Назарий Русин

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