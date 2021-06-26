Йовичевич: «Русин хорошо сыграл, но вратарь выручил»

Игор Йовичевич / Фото - СК Днепр-1

Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич поделился с пресс-службой клуба мыслями по поводу разгромного поражения в контрольном матче против «Ворсклы» (0:3). Также хорватский специалист высказался относительно травмы защитника Сергея Логинова и выступления форварда Назария Русина.

Товарищеские игры тоже очень важны. Но не нужно сейчас очень портить настроение перед следующей трудом, потому что сегодня проиграли хорошем сопернику.

Да, они и выглядели свежее. Мы знаем их стиль, плюс у нас играло много молодых футболистов по сравнению с последним матчем против них. Знаем, как играть с ними, надо только довести до максимума физическое состояние, ментальность и доукомплектоваться. Это только первая игра, и еще много матчей впереди.

Русин? Конечно, каждый мяч добавляет свежести, настроя, мотивации и может сломать игру. Он хорошо сыграл в том эпизоде, но и вратарь выручил. Можно вспомнить 3 – 4 прохода в штрафную в первом тайме, но не дошло до последнего удара.

Травма Логинова? Я видел со скамейки кровь. Посмотрим, что с ним и что можно сделать, чтобы он уже с понедельника был в тренировочном процессе.

Конечно, через месяц с «Ворсклой» будет совершенно другая игра. Впереди еще много времени, нагрузок, тренировок. Понятно, что они сконцентрированы на еврокубках и подошли к этому матчу очень серьезно. Они в сегодняшнем матче показали больше и справедливо победили.