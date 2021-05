«Ювентус», «Барселона» и ПСЖ могут перехватить у «Шахтера» лидера команды Де Дзерби

Мануэль Локателли / Фото - Football Italia

Итальянский специалист Роберто Де Дзерби хочет видеть в «Шахтере» двух игроков «Сассуоло». Об этом в своем твиттере сообщает журналист Николо Скира.

Источник подтверждает интерес «горняков» к полузащитнику Мануэлю Локателли. Также в Украину может отправиться бразильский защитник Марлон.

Отмечается, что за хавбека «оранжево-черные» готовы выложить 30 – 35 миллионов евро. Но игрока хотят заполучить также «Ювентус», «Барселона» и ПСЖ.

Roberto #DeZerbi would like to bring with him to #Shakhtar 2 #Sassuolo’s player: #Marlon and Manuel #Locatelli. For the italian midfielder have shown interest Juventus, Barça and PSG, but the ukrainian club are ready to offer €30-35M. Talks ongoing. #transfers