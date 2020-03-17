«Ювентус» еще не выплатил Сарри и его помощникам почти 20 миллионов евро

Туринцы обязаны выплатить долг до лета 2021 года

Маурицио Сарри / Фото: Sky Sports

Маурицио Сарри и его бывшие помощники в «Ювентусе» получат свыше 17 миллионов евро до лета 2021 года.



Как сообщает Calcio e Finanza, у туринцев долг перед бывшим тренерским штабом в размере 15,5 миллиона евро. У «бьянконери» есть время до лета 2021 для выплаты денежных средств.

При этом лично Сарри «Ювентус» должен возместить еще почти 2 миллиона евро.

В связи с финансовыми трудностями «Ювентус» хочет расстаться с Криштиану Роналду уже этим летом.

«Ювентус» завершил борьбу за главный трофей Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.