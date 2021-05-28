Стала известна возможная зарплата Аллегри в «Ювентусе»
«Ювентус» подписал контракт с Аллегри на 4 года
Тренера вскоре представят
11:23
Фото: Sky Sport Italia
«Ювентус» назначит главным тренером Массимилиано Аллегри.
О подписании контракта будет объявлено в ближайшие часы. Соглашение будет рассчитано на четыре года, сообщает football italia. Отмечается, что контракт уже подписан.
После ухода из «Ювентуса» в 2019-м году Аллегри так и не нашел новое место работы. Он сменит Андреа Пирло.
На наставника также претендовал «Реал».
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