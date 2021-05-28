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«Ювентус» подписал контракт с Аллегри на 4 года

Тренера вскоре представят
Футбол Серия А (Италия)
11:23
«Ювентус» подписал контракт с Аллегри на 4 года
Фото: Sky Sport Italia

«Ювентус» назначит главным тренером Массимилиано Аллегри.

О подписании контракта будет объявлено в ближайшие часы. Соглашение будет рассчитано на четыре года, сообщает football italia. Отмечается, что контракт уже подписан.

После ухода из «Ювентуса» в 2019-м году Аллегри так и не нашел новое место работы. Он сменит Андреа Пирло.

На наставника также претендовал «Реал».

Андрей Усмонов
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Теги

Массимилиано Аллегри Ювентус

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