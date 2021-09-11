«Ювентус» зимой хочет купить игрока «Монако»

Француз уже дебютировал за сборную

Фото: AS

Полузащитник «Монако» Орельен Тчуамени может оказаться в «Ювенутсе».

В игре заинтересован тренер Массимилиано Аллегри. Он видит в нем игрока для клуба на долгие годы, сообщает Calciomercato.

Однако, «Монако» не отпустит игрока за дешево. Год назад он перебрался в команду из «Бордо» за 18 миллионов евро. Также он успел стать ключевым игроком команды.

Впрочем, его контракт рассчитан до конца сезона. Этим могут воспользоваться итальянцы.

Также Тчуамени дебютировал за сборную Франции.