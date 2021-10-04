Забарный: «Луческу остался доволен, но не всеми моментами»

Илья Забарный / фото - Динамомания

Защитник киевского «Динамо» Илья Забарный в комментарии пресс-службе клуба подвел итоги матча против донецкого «Шахтера» (0:0), который прошел в рамках 10-го тура УПЛ.

В принципе, ничья устраивает нас. Тем не менее, конечно, хотелось взять реванш. Хотели выиграть, играли на победу, все ребята старались. У нас были хорошие моменты, неплохо выбегали в контратаки – оставалось только забить.

Многие признают, что Суперкубок Украины – второстепенный турнир, и главное – это чемпионат и Кубок страны. Сегодня «Динамо» сыграло с «Шахтером» вничью и осталось на первом месте в турнирной таблице. Сегодняшний результат закрепляет тот факт, что «Динамо» – лучший клуб страны?

Суперкубок в любом случае важен, потому что это трофей. У нас нет проходных матчей – все игры важны, тем более с «Шахтером», с которым у нас принципиальное противостояние. В матче за Суперкубок мы сыграли неудачно, не удалось выполнить план на игру, поэтому получился такой результат. В чемпионате важно было не проиграть, но при этом хотелось и выиграть.

Между двумя матчами с «Шахтером» прошло менее двух недель. Чем отличались эти две игры?

Наверное, мы играли более агрессивно, не проигрывали борьбу, как было в Суперкубке.

Тренер доволен результатом? Что сказал Мирча Луческу в раздевалке?

Мистер отметил, что мы провели неплохую игру. В принципе, он доволен, но не всеми моментами – в частности, отметил, что если бы мы выходили из обороны через пас, то играли бы лучше. В целом же отметил, что мы неплохо смотрелись на фоне «Шахтера». То, о чем договаривались перед матчем, нам удалось выполнить на поле.

Ничья – закономерный результат? Могли забить как мы, так и «Шахтер» мог отличиться, особенно в концовке… Это футбол. В нем всегда присутствуют моменты, и тот, кто ими успешнее распоряжается, тот и побеждает.

Какие ожидания от поездки в сборную? Сейчас наступает время решающих матчей…

Честно говоря, хотелось бы завершить наконец серию ничьих, которая преследует нас в нынешнем отборочном цикле, и побеждать. Впереди очень важный отрезок, важные игры, и будем выходить только с целью победить.

О предстоящих соперниках уже думал?

Нет, я готовлюсь от матча к матчу, и соперников изучаю, как говорится, по мере их поступления.