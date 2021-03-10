Забарный: «Надеюсь, «Динамо» удастся воспользоваться минусами «Вильярреала»

Защитник «Динамо» Илья Забарный поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги Европы против «Вильярреала». Встреча состоится уже 11 марта в Киеве.

Не могу ответить, на чем акцентировали внимание при подготовке к «Вильярреалу». Это наш секрет. На поле уже какой-то персональной опеки у меня не будет. Там уже как повезет. Кто будет в моей зоне, с тем и буду играть.

График? В принципе, неплохо играть в таком ритме, как сейчас. Потому что у нас на базе есть все для восстановления – массажи, процедуры. И, в принципе, никакой усталости нет. Готовимся, все хорошо.