Забарный: «Надеюсь, «Динамо» удастся воспользоваться минусами «Вильярреала»
Защитник киевлян поделился ожиданиями от первого матча с испанской командой
Защитник «Динамо» Илья Забарный поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги Европы против «Вильярреала». Встреча состоится уже 11 марта в Киеве.
Эмоциональное состояние у нас хорошее. Провели ряд победных матчей. Надеюсь, будем продолжать в том же духе. Соперник – хорошая команда. Но у нее есть свои минусы. Надеюсь, мы ими воспользуемся.
Не могу ответить, на чем акцентировали внимание при подготовке к «Вильярреалу». Это наш секрет. На поле уже какой-то персональной опеки у меня не будет. Там уже как повезет. Кто будет в моей зоне, с тем и буду играть.
График? В принципе, неплохо играть в таком ритме, как сейчас. Потому что у нас на базе есть все для восстановления – массажи, процедуры. И, в принципе, никакой усталости нет. Готовимся, все хорошо.
Игру Лиги Европы можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча «Динамо» – «Вильярреал» онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 19:55.
Комментарии 0