Забарный: «Мы должны вернуть должок Казахстану»
Забарный: «Сыграть наравне с чемпионом мира всегда приятно, но хотелось большего»
Защитник «сине-желтых» – о ничьей с Францией
07:59
Илья Забарный / Фото - FacebookЗащитник сборной Украины Илья Забарный в интервью YouTube-каналу «Футбол» поделился эмоциями после ничейного результата в матче с Францией (1:1).
«В каком-то моменте назвать ничью с Францией успехом можно, но игра тяжелая была, и я считаю, что заслуживали победить. Ребята молодцы, играли в хороший футбол, мы дали хороший отпор чемпионам мира. Должен был забивать свой момент. Под мяч ударил, хотел попасть сильно, а получилось, что выше ударил. Мы разбирали игру Франции, видели, что у них на флангах есть свободные зоны. Делали акцент на контратаки через фланги, так и забили. В атаке были моменты, но хотелось больше. Не каждый день с Францией играешь, здесь нужно что-то доставать из себя. Доставать все свои резервы и играть на максимуме. Если не можешь – есть замены, ребята помогут. Каждый отдавался на сто процентов, даже больше. За счет желания, за счет болельщиков мы бежали вперед. В принципе результатом довольны. Сыграть наравне с чемпионом мира всегда приятно, но хотелось большего».
В следующем матче отбора Украины встретится с Финляндией на выезде. Поединок состоится 9 ноября.
Напомним, Финляндия минимально переиграла Казахстан.