Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

«Заболевание проходит бессимптомно». Шевченко рассказал о своем состоянии после заражения коронавирусом

Главный тренер «Дженоа» выбыл на пару недель
Футбол Украинские легионеры
23:03
«Заболевание проходит бессимптомно». Шевченко рассказал о своем состоянии после заражения коронавирусом
Андрей Шевченко / фото - Getty Images

Несколько часов назад в Сети появилась информация, что главный тренер «Дженоа», украинец Андрей Шевченко сдал положительный тест на коронавирус. В своем Instagram специалист подтвердил эту информацию, и поспешил успокоить фанатов, заявив что болезнь протекает бессимптомно.

«К сожалению, должен сообщить, что мой тест на ковид от 27 декабря оказался положительным. Заболевание проходит бессимптомно. Клуб немедленно сообщил о результате теста соответствующим органам здравоохранения.

Тренерский процесс команды возобновится 29 декабря с участием моего штаба».

Отметим, свой следующий матч в Серии А «Дженоа» сыграет 6 января против «Сассуоло».

Напомним, Шевченко хочет видеть в «Дженоа» форварда московского «Спартака».

 

Михаил Рыбак
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Андрей Шевченко

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Пандемия добралась до «Дженоа». Андрей Шевченко сдал положительный тест на COVID-19
Пандемия добралась до «Дженоа». Андрей Шевченко сдал положительный тест на COVID-19
Футбол Серия А (Италия)
20:43
Шевченко нашел в Серии А форварда, который должен усилить атаку «Дженоа»
Шевченко нашел в Серии А форварда, который должен усилить атаку «Дженоа»
Футбол Серия А (Италия)
07:50
Перестройка в «Дженоа». Шевченко выбрал пятерку игроков, которые отправятся на выход
Перестройка в «Дженоа». Шевченко выбрал пятерку игроков, которые отправятся на выход
Футбол Серия А (Италия)
27 декабря 12:38
Элитная доставка. Шевченко перевез во Францию футболки Балули
Элитная доставка. Шевченко перевез во Францию футболки Балули
Футбол Первая лига
26 декабря 22:35
«Шевченко хочет удержать его любой ценой». Отец защитника «Дженоа» заявил, что на него есть претенденты в Бельгии
«Шевченко хочет удержать его любой ценой». Отец защитника «Дженоа» заявил, что на него есть претенденты в Бельгии
Футбол Серия А (Италия)
26 декабря 10:49
Президент «Дженоа»: «Шевченко – обладатель «Золотого мяча», но и этого может быть недостаточно»
Президент «Дженоа»: «Шевченко – обладатель «Золотого мяча», но и этого может быть недостаточно»
Футбол Серия А (Италия)
25 декабря 07:46

Новости: Футбол

Чемпионат Англии. «Лестер» – «Ливерпуль». Лукман вывел хозяев вперед. Онлайн трансляция
LIVE Чемпионат Англии. «Лестер» – «Ливерпуль». Лукман вывел хозяев вперед. Онлайн трансляция
Премьер-Лига (Англия)
23:47
«Заболевание проходит бессимптомно». Шевченко рассказал о своем состоянии после заражения коронавирусом
«Заболевание проходит бессимптомно». Шевченко рассказал о своем состоянии после заражения коронавирусом
Украинские легионеры
23:03
Довбык: «У меня было самое опасное общежитие на районе»
Довбык: «У меня было самое опасное общежитие на районе»
Украинская Премьер-лига
22:54
Силва: «Ман Сити» должен выиграть ЛЧ»
Силва: «Ман Сити» должен выиграть ЛЧ»
Премьер-Лига (Англия)
21:58
Трубин: «Хочется закрепиться в основном составе сборной Украины в следующем году»
Трубин: «Хочется закрепиться в основном составе сборной Украины в следующем году»
Премьер-Лига (Англия)
21:34
Мбаппе: «100% закончу сезон в ПСЖ»
Мбаппе: «100% закончу сезон в ПСЖ»
Лига 1 (Франция)
20:59
Пандемия добралась до «Дженоа». Андрей Шевченко сдал положительный тест на COVID-19
Пандемия добралась до «Дженоа». Андрей Шевченко сдал положительный тест на COVID-19
Серия А (Италия)
20:43
Мудрик: «Год или полтора назад попросил бы «Шахтер» отпустить меня в «Брентфорд»
Мудрик: «Год или полтора назад попросил бы «Шахтер» отпустить меня в «Брентфорд»
Премьер-Лига (Англия)
20:21
Незасчитанный гол Кейна лишил «Тоттенхэм» победы над «Саутгемптоном»
Незасчитанный гол Кейна лишил «Тоттенхэм» победы над «Саутгемптоном»
Премьер-Лига (Англия)
19:55
Все новости

Популярные новости

«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Тема дня
«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
21 декабря 14:36
11
Увесистый удар и полет на четыре метра. Яркий нокаут фрик-боя Джигурды и Шпака
Увесистый удар и полет на четыре метра. Яркий нокаут фрик-боя Джигурды и Шпака
MMA
24 декабря 11:09
44
Кровища и 6 нокдаунов. Рубка украинского шоумена Джигурды и российкого блогера Шпака в промоушене фрик-боев
Кровища и 6 нокдаунов. Рубка украинского шоумена Джигурды и российкого блогера Шпака в промоушене фрик-боев
MMA
24 декабря 10:34
26
Один из лучших украинских супертяжей вылетел в США на бой против боксера, который нокаутировал Усика
Один из лучших украинских супертяжей вылетел в США на бой против боксера, который нокаутировал Усика
Бокс Профессиональный бокс
25 декабря 22:57
11
Усик против Кличко. Бывший тренер обоих ответил, кто бы победил
Усик против Кличко. Бывший тренер обоих ответил, кто бы победил
Бокс Профессиональный бокс
24 декабря 08:19
7
Украинец отказался боксировать с чемпионом мира, потому что побоялся, что его «сольют»
Украинец отказался боксировать с чемпионом мира, потому что побоялся, что его «сольют»
Бокс Профессиональный бокс
25 декабря 17:46
Все новости