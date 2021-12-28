«Заболевание проходит бессимптомно». Шевченко рассказал о своем состоянии после заражения коронавирусом

Главный тренер «Дженоа» выбыл на пару недель

Андрей Шевченко / фото - Getty Images

Несколько часов назад в Сети появилась информация, что главный тренер «Дженоа», украинец Андрей Шевченко сдал положительный тест на коронавирус. В своем Instagram специалист подтвердил эту информацию, и поспешил успокоить фанатов, заявив что болезнь протекает бессимптомно.

«К сожалению, должен сообщить, что мой тест на ковид от 27 декабря оказался положительным. Заболевание проходит бессимптомно. Клуб немедленно сообщил о результате теста соответствующим органам здравоохранения. Тренерский процесс команды возобновится 29 декабря с участием моего штаба».

Отметим, свой следующий матч в Серии А «Дженоа» сыграет 6 января против «Сассуоло».

Напомним, Шевченко хочет видеть в «Дженоа» форварда московского «Спартака».