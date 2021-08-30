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Замена, которая войдет в историю. Как Месси впервые вышел на поле в футболке ПСЖ

Аргентинец поменял на поле Неймара
Футбол Лига 1 (Франция)
08:40
Замена, которая войдет в историю. Как Месси впервые вышел на поле в футболке ПСЖ
Лионель Месси / фото - PSG

В матче четвертого тура французской Лиги 1 с «Реймсом» Лионель Месси дебютировал в составе ПСЖ.

Аргентинец появился на поле с замены на 66 минуте, заменив Неймара.

Стадион скандировал имя игрока, и даже фанаты соперников не могли сдержать радость от того, что вживую видят великого футболиста.

Результативными действиями Месси отметиться не смог. Результат на табло сделал Килиан Мбаппе, забив дубль.

Аргентинец ни разу не ударил по воротам, но на нем за 30 минут совершили больше всего фолов игроки соперника.

Напомним, ПСЖ намерены провернуть 3 топ-трансфера следующим летом.

Павел Харченко
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ПСЖ Лионель Месси

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