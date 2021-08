Замена, которая войдет в историю. Как Месси впервые вышел на поле в футболке ПСЖ

Лионель Месси / фото - PSG

В матче четвертого тура французской Лиги 1 с «Реймсом» Лионель Месси дебютировал в составе ПСЖ.

Аргентинец появился на поле с замены на 66 минуте, заменив Неймара.

Стадион скандировал имя игрока, и даже фанаты соперников не могли сдержать радость от того, что вживую видят великого футболиста.

LIGUE 1 | Leo Messi made his debut in PSG. As Mbappe stole the moment with 2 goals.#MessiPSG

@beINSPORTS_EN pic.twitter.com/PFA1elATZh