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Защитник «Александрии»: «Рыбалку поддержали и забыли момент с пенальти»

Опытный хавбек привез 11-метровый в матче против своего бывшего клуба
Футбол Украинская Премьер-лига
22:32
Защитник «Александрии»: «Рыбалку поддержали и забыли момент с пенальти»
Каспарс Дубра / Фото - Footboom

Защитник «Александрии» Каспарс Дубра проанализировал матч восьмого тура украинской Премьер-лиги против «Динамо» (0:1). Латвиец также рассказал, как команда отнеслась к полузащитнику Сергею Рыбалке, действия которого привели к пенальти в ворота «горожан».

В принципе, мы знали, что нам будет трудно на выезде против «Динамо». «Динамовцы» сейчас очень прилично выглядят, хорошо выступают и в чемпионате, и в Лиге чемпионов. Поэтому мы готовились к серьезной игре. Знали сильные стороны, готовились.

Понятно, что у хозяев были хорошие моменты, они могли забивать. Считаю, что мы как команда сыграли хорошо. Несмотря на результат и пенальти в концовке матча. Голову вверх и готовимся дальше к следующим матчам.

Пенальти? Посмотрев момент потом без эмоций и спокойно – контакт был. Но я еще раз повторюсь, что в принципе при таком стыке, борьбе, можно пенальти ставить, поэтому пусть остается, как есть.

Я думаю, что как игрок «Александрии» я скажу, что лучше бы не поставили пенальти. Но все получилось так, уже ничего не изменишь. Мы уже перестраиваемся, сейчас у нас Кубок и мы готовимся к следующей игре. Конечно, неприятно и хотелось бы, чтобы арбитр не поставил этот пенальти.

Рыбалка опытный футболист и вряд ли себя загонял за этот пенальти. Бывает у всех, это не специально, была борьба, он боролся с футболистом. Это игровой момент и любой игрок нашей команды мог оказаться там. Поэтому мы его поддержали, у нас хороший коллектив, мы все вместе, забыли этот момент и готовимся к следующей игре.

Напомним, из-за событий во время данного матча, игра «Динамо» – «Шахтер» может пройти без зрителей.

Источник: Meta-ratings.com.ua Сергей Стаднюк
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Теги

Каспарс Дубра Сергей Рыбалка Динамо Киев Александрия

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