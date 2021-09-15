Защитник «Бенфики»: «Мы играли в свою игру в течение 90 минут. Но в футболе так бывает»

Филипе не слишком доволен ничьей

Фото: SL Benfica

Защитник «Бенфики» Филипе Морато прокомментировал ничью с «Динамо» в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов.

Это ваше первое выступление за «Бенфику» в Лиге чемпионов. Что можете сказать по этому поводу?

«Да, я чувствовал большую ответственность. Эмоции были просто невероятными».

Справедлив результат?

«В целом, да. Мы играли в свою игру в течение 90 минут. Но в футболе так бывает».

Может так оказаться, что «Динамо» будет главным соперником «Бенфики» в группе?

«Посмотрим, пока еще рано об этом говорить».

Как повышался ваш технический уровень, в каких аспектах?

«Во всех, поскольку это очень ценная и важная для меня школа».

«Динамо» идет 3-м в таблице Лиги чемпионов.