«Динамо» забило «Бенфике» в компенсированное время. Но гол Шапаренко не был засчитан из-за офсайда
Защитник «Бенфики»: «Мы играли в свою игру в течение 90 минут. Но в футболе так бывает»
Филипе не слишком доволен ничьей
09:10
Фото: SL Benfica
Защитник «Бенфики» Филипе Морато прокомментировал ничью с «Динамо» в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов.
Это ваше первое выступление за «Бенфику» в Лиге чемпионов. Что можете сказать по этому поводу?
«Да, я чувствовал большую ответственность. Эмоции были просто невероятными».
Справедлив результат?
«В целом, да. Мы играли в свою игру в течение 90 минут. Но в футболе так бывает».
Может так оказаться, что «Динамо» будет главным соперником «Бенфики» в группе?
«Посмотрим, пока еще рано об этом говорить».
Как повышался ваш технический уровень, в каких аспектах?
«Во всех, поскольку это очень ценная и важная для меня школа».
«Динамо» идет 3-м в таблице Лиги чемпионов.