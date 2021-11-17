Защитник Боснии и Герцеговины: «В этот вечер мы дрались»

Украинцам было непросто добыть победу против неуступчивой балканской команды

Анел Ахмедходжич / фото - FanDay

Защитник сборной Боснии и Герцеговины Анел Ахмедходжич прокомментировал для Avaz.ba поражение от Украины (0:2) в матче отбора на чемпионат мира 2022:

«Мы в этот вечер дрались. Показали, что умеем драться, и это большая разница по сравнению с Финляндией. Мы играли хорошо, но нам не везло. Удары по воротам были, но мяч не хотел залетать в рамку. У сборной Украины было два хороших момента и - два гола. Хаджикадунич имел шанс забить головой, поэтому я промахнулся в завершении этой атаки. Мы можем гордиться своей игрой, но я разочарован результатом. Я не могу дождаться новой квалификации – к Евро-2024. Наша игра вернет болельщикам веру в национальную команду. Приятно играть за сборную. Не могу описать, насколько много для меня значит поддержка болельщиков».

Именно Ахмедходжич забил в ворота украинцев во львовском матче, чем значительно усложнил ситуацию в группе.

Но «сине-желтые» смогли выйти в плей-офф квалификации, где могут встретиться с топ-сборными Европы.

Напомним, авторитетный портал назвал лучшего игрока этого матча.