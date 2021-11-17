Авторитетный портал назвал лучшего игрока матча Украины с Боснией и Герцеговиной

«Сине-желтые» добыли важнейшую победу

фото - FootBoom

В матче отбора на чемпионат мира 2022 сборная Украины обыграла Боснию и Герцеговину (2:0).

Авторами забитых мячей в составе «сине-желтых» стали Александр Зинченко и вышедший на замену Артем Довбык.

Авторитетный статистический портал WhoScored выставил оценки за эту встречу, и назвал Зинченко лучшим игроком матча, выставив ему 8,5 баллов.

Худшим в составе украинцев был признан Роман Яремчук (6,2 балла), который как раз и уступил свое место на поле Довбыку в середине второго тайма.

Победа помогла подопечным Петракова добыть путевку в плей-офф квалификации, где команда может встретиться с серьезными соперниками.

Напомним, перед игрой на трибунах случилась заварушка из-за российского/сербского флага.