Защитник «Черноморца»: «По моментам должны были побеждать «Минай»

Роман Вантух / Фото - ФК Олимпик

Арендованный у «Динамо» защитник «Ченоморца» Роман Вантух поделился в эфире телеканала «Футбол» мыслями после матча седьмого тура украинской Премьер-лиги против «Миная» (2:2). «Моряки» отыгрались с 0:2.

Есть над чем работать. Жаль, что отпустили такую игру. Я считаю, что по моментам мы должны были побеждать, но это футбол. Будем работать и судьба нас порадует. Большие аплодисменты команде. Чтобы вернуться в игру после 0:2 нужен характер. У нас есть будущее. Был момент для 3:2. Будем работать дальше.

Я очень хорошо понимаю партнеров, потому что мы играли вместе в «Динамо» под руководством Юрий Мороза. Требования те же самые, поэтому когда я пришел, то все было привычным. Очень легко, буквально несколько дней на знакомство с новыми ребятами, все супер.

Был ли пенальти на Вишневском? Не в моей компетенции комментировать, мое мнение – не было. Причиной для судьи было то, что я руку положил, но я не тянул,