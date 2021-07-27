Итоги 1-го тура УПЛ. Обновленный «Шахтер», судейские ошибки в Полтаве и пока без «Динамо»
Защитник «Динамо» стал почти вдвое дороже после Евро-2020
Авторитетный портал отметил прогресс центрбека
Илья Забарный / Фото: УАФ
Защитник «Динамо» и сборной Украины Илья Забарный
существенно поднялся в цене после Евро-2020.
Авторитетный портал Transfermarkt оценил прогресс 18-летнего центрбека и установил на него ценник в 11 миллионов евро. Отметим, что до этого трансферная стоимость украинца составляла 6 миллионов евро.
Напомним, что «Динамо» завершило предсезонные сборы.
Итоги 1-го тура УПЛ. Обновленный «Шахтер», судейские ошибки в Полтаве и пока без «Динамо».