Защитник «Интера»: «С «Шахтером» мы играли с должным вниманием и решимостью»

Маттео Дармиан / фото - Getty Images

Защитник миланского «Интера» Маттео Дармиан в интервью пресс-службе UEFA высказался об уверенной победе своей команды над донецким «Шахтером» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Выход в 1/8 финала ЛЧ значил бы достижение небольшой цели – улучшить наше место в ЛЧ по сравнению с прошлыми сезонами. Сегодня мы играли с должным вниманием и решимостью. Во втором тайме мы наконец воспользовались нашими возможностями и выиграли матч».