Перишич: «Интер» не выходил в плей-офф ЛЧ больше 10 лет, поэтому матч с «Шахтером» был очень важным для нас»
Защитник «Интера»: «С «Шахтером» мы играли с должным вниманием и решимостью»
Маттео Дармиан – о результатах матча Лиги чемпионов
25 ноября 09:39
Маттео Дармиан / фото - Getty Images
Защитник миланского «Интера» Маттео Дармиан в интервью пресс-службе UEFA высказался об уверенной победе своей команды над донецким «Шахтером» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«У нас все хорошо в физическом и моральном плане. Мы показываем это на поле. С начала сезона показали, что мы единая команда. Может быть, в лиге мы потеряли несколько очков на выезде, но, безусловно, мы выбрали правильный путь. Сегодняшняя победа очень важна.
Выход в 1/8 финала ЛЧ значил бы достижение небольшой цели – улучшить наше место в ЛЧ по сравнению с прошлыми сезонами. Сегодня мы играли с должным вниманием и решимостью. Во втором тайме мы наконец воспользовались нашими возможностями и выиграли матч».
Напомним, Иван Перишич также высказался об этом матче.
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