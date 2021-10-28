Защитник «Мариуполя»: «Мы наиграл на гол в матче с «Динамо»

Но приазовцы вылетели из Кубка Украины

Фото: пресс-служба Динамо

Защитник «Мариуполя» Александр Драмбаев прокомментировал поражение от «Динамо» (1:2) в матче 1/8 финала Кубка Украины. Слова игрока приводит пресс-служба приазовцев.

— Ключевыми моментами при пропущенных мячах стали наши ошибки при стандартах. Надо больше работать над этим компонентом, быть более сконцентрированными. В первом эпизоде Вербич открылся на ближнюю штангу и забил. Потом точно такой же момент – Вербич сыграл, а уже Шабанов добавил.

— Гол Очеретько в конце вернул вас в игру?

— Да, конечно. У нас оставалось время, были еще подачи. Но не получилось.

— На гол вы наиграли?

— Я думаю, что да. Во втором тайме мы наиграли на гол.

— Можно сказать, что, кроме забитых мячей, «Динамо» в первом тайме ничего не создало?

— У соперника были еще моменты, штрафные. Больше всего опасность у наших ворот было после стандартов.

— В субботу вновь игра с «Динамо». Что эта игра дала вам в преддверии субботней встречи? Надежду? Оптимизм? Есть желание показать, что команда не сказала своего последнего слова?

— Есть большое желание хорошо сыграть и победить. Посмотрите на наш второй тайм. Если мы так будем играть с первой до последней минуты, то у нас может все получиться



Напомним, помимо «Динамо» в четвертьфинал Кубка Украины также прошли «Шахтер», «Ворскла» и «Александрия».