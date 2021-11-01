Защитник «Ромы»: «Мы возмущены судейством в матче с «Миланом»
«Милан» одержал победу над «Ромой» (2:1) в рамках 11-го тура Серии А. Защитник столичного клуба Джанлука Манчини подвел итоги поединка, раскритиковав судейство в матче. Цитирует Манчини портал Football Italia.
«Мы разделяем возмущение тренера, все все видели. Пенальти на Ибрагимовиче в эпизоде с Рожером точно не было. Судье сказали посмотреть VAR, но он все равно принял это решение. Защитникам не разрешают вести единоборства, мы должны подкатываться, заложив руки за спину, прыгать как пингвины – это не футбол.
В концовке был явный пенальти, когда Кьер ударил Пеллегрини по голени, но VAR не вмешался. Арбитры могут ошибаться так же, как и игроки, все мы люди. Но на VAR работают пять судей, и если они зовут вновь посмотреть эпизод, то это означает, что ты допустил ошибку.
Я смотрю много футбола. Думаю, 12 желтых карточек – это слишком много для такого матча. Посмотрите на АПЛ – там бы высмеяли такое судейство, тем более этот эпизод с пенальти».
Напомним, главный тренер «Милана» Стефано Пиоли также подвел итоги этой встречи, рассказав, за счет чего его команде удалось победить «Рому».
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