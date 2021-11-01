Защитник «Ромы»: «Мы возмущены судейством в матче с «Миланом»

Джанлука Манчини / фото - Football Italia

«Милан» одержал победу над «Ромой» (2:1) в рамках 11-го тура Серии А. Защитник столичного клуба Джанлука Манчини подвел итоги поединка, раскритиковав судейство в матче. Цитирует Манчини портал Football Italia.

В концовке был явный пенальти, когда Кьер ударил Пеллегрини по голени, но VAR не вмешался. Арбитры могут ошибаться так же, как и игроки, все мы люди. Но на VAR работают пять судей, и если они зовут вновь посмотреть эпизод, то это означает, что ты допустил ошибку.

Я смотрю много футбола. Думаю, 12 желтых карточек – это слишком много для такого матча. Посмотрите на АПЛ – там бы высмеяли такое судейство, тем более этот эпизод с пенальти».