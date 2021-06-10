Защитник сборной Испании стал два отрицательных теста на коронавирус

Стало известно, при каких условиях Льоренте сможет вернуться к тренировкам

Диего Льоренте / Фото - RFEF

Защитник сборной Испании Диего Льоренте сдал два отрицательных теста на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Королевской федерации футбола.

Напомним, накануне проверка футболиста «Лидса» на COVID-19 дала положительный результат. Футболист был изолирован от команды.

Льоренте уже в пятницу, 11 июня, может вернуться к тренировкам. Для этого ему нужно подтвердить отрицательный результат в еще двух тестах.

Ранее, из-за коронавируса в лагере команды, заключительный спарринг перед Евро-2020 с Литвой (4:0) пришлось провести молодежным составом.