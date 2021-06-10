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Защитник сборной Испании стал два отрицательных теста на коронавирус
Стало известно, при каких условиях Льоренте сможет вернуться к тренировкам
Диего Льоренте / Фото - RFEF
Защитник сборной Испании Диего Льоренте сдал два отрицательных теста на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Королевской федерации футбола.
Напомним, накануне проверка футболиста «Лидса» на COVID-19 дала положительный результат. Футболист был изолирован от команды.
Льоренте уже в пятницу, 11 июня, может вернуться к тренировкам. Для этого ему нужно подтвердить отрицательный результат в еще двух тестах.
Ранее, из-за коронавируса в лагере команды, заключительный спарринг перед Евро-2020 с Литвой (4:0) пришлось провести молодежным составом.
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