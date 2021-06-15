Защитник сборной Нидерландов вернулся в общую группу

Игрок пропустил матч с Украиной

Маттейс де Лигт / фото - Goal

Защитник туринского «Ювентуса» и сборной Нидерландов Маттейс Де Лигт полностью восстановился от повреждения и вернулся в общую группу. Голландские СМИ пишут, что игрок уже провел тренировку с командой.

Травма помешала защитнику сыграть за сборную Голландии в стартовом матче на чемпионате Европы против Украины. Во второй игре против Австрии де Лигт, очевидно, сможет появиться на футбольном поле.

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Напомним, ранее полузащитник «оранжевых» Френки Де Йонг заступился за главного тренера.