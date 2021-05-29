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Защитник сборной Украины пока не выздоровел окончательно

Корниенко рассказал о своем самочувствии
Футбол Сборная Украины
12:42
Защитник сборной Украины пока не выздоровел окончательно
Виктор Корниенко / Фото - УАФ

Защитник сборной Украины Виктор Корниенко рассказал о своем самочувствии. Футболист заболел ангиной на первом сборе национальной команды.

Самочувствие уже лучше. Но есть еще слабость, небольшой насморк. Так что полностью после ангины не восстановился, однако надеюсь наверстать упущенное в скором времени.

Сколько тренировок успел провести в национальной сборной? Провел три дня. Даже не знаю, как так простудился. Может, после тренировки.

Ранее в УАФ подтвердили, что Евгений Коноплянка и Виктор Коваленко пропустят Евро-2020 из-за травм.

Источник: Meta-ratings.com.ua Сергей Стаднюк
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Виктор Корниенко

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