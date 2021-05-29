Официально. Коноплянка и Коваленко пропустят Евро-2020
Защитник сборной Украины пока не выздоровел окончательно
Корниенко рассказал о своем самочувствии
12:42
Виктор Корниенко / Фото - УАФ
Защитник сборной Украины Виктор Корниенко рассказал о своем самочувствии. Футболист заболел ангиной на первом сборе национальной команды.
Самочувствие уже лучше. Но есть еще слабость, небольшой насморк. Так что полностью после ангины не восстановился, однако надеюсь наверстать упущенное в скором времени.
Сколько тренировок успел провести в национальной сборной? Провел три дня. Даже не знаю, как так простудился. Может, после тренировки.
Ранее в УАФ подтвердили, что Евгений Коноплянка и Виктор Коваленко пропустят Евро-2020 из-за травм.
Комментарии 0