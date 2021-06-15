Соболь: «Еще не было детального разбора игры с Нидерландами»
Защитник сборной Украины сообщил, что Цыганков вернулся в общую группу
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13:00
Виктор Цыганков / Фото - УАФ
Защитник сборной Украины Александр Тымчик рассказал о состоянии вингера Виктора Цыганкова в преддверии матча второго тура группового этапа Евро-2020 против Северной Македонии. Его слова передает пресс-служба УАФ.
Да, мы проводили вчера вечернюю тренировку. Цыганков работал в общей группе. Я надеюсь, он будет готовиться к следующей игре в своих оптимальных кондициях.
Напомним, Цыганков не попал в заявку в поединке первого тура против Нидерландов (2:3).
Также на вопросы журналистов ответил левый оборонец «сине-желтых» Эдуард Соболь.
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