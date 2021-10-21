Защитник «Спартака»: «Думал, мы легко сумеем обыграть «Лестер»

Фото: ФК Спартак

Защитник «Спартака» Виктор Мозес прокомментировал пресс-службе клуба поражение от «Лестера» (3:4) в матче Лиги Европы.

Еще до выхода из раздевалки я сказал, что нужно сохранять предельную концентрацию до 95-й минуты. Иначе «Лестер» накажет нас за просчеты и забьет. Это Лига Европы, а не российский чемпионат. Это был матч, в котором мы должны были выиграть. Но вышло иначе. И теперь нужно думать о следующем матче».