Триллер в Москве: «Спартак» и «Лестер» забили 7 мячей на двоих, форвард англичан сделал покер
Защитник «Спартака»: «Думал, мы легко сумеем обыграть «Лестер»
Мозес – о поражении от англичан
18:09
Фото: ФК Спартак
Защитник «Спартака» Виктор Мозес прокомментировал пресс-службе клуба поражение от «Лестера» (3:4) в матче Лиги Европы.
«Было понятно, что нам придется непросто. Если честно, я думал, мы сумеем победить. Причем легко! Все было в наших руках. Но это футбол, где маленькие ошибки иногда становятся определяющими. Особенно когда играешь против команд уровня «Лестера» в Лиге Европы.
Еще до выхода из раздевалки я сказал, что нужно сохранять предельную концентрацию до 95-й минуты. Иначе «Лестер» накажет нас за просчеты и забьет. Это Лига Европы, а не российский чемпионат. Это был матч, в котором мы должны были выиграть. Но вышло иначе. И теперь нужно думать о следующем матче».
За «Лестер» четыре мяча забил нападающий Дака.
Победу прокомментировал тренер англичан Брендан Роджерс.
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